Bonomi guida il Cai Valtellinese. Una sezione in continua crescita

Rinnovo ai vertici della sezione Valtellinese del Cai. Nella sede di via Trieste, è stato nominato il nuovo consiglio direttivo, che sarà presieduto da Giovan Battista Bonomi. Vicepresidente in carica dal 2022, succede a Laura Gianesini, che rimarrà in consiglio con l’incarico, a sua volta, di vicepresidente, assieme al riconfermato Gianpietro Bondiolotti. Pressoché immutata la composizione dei consiglieri, con i riconfermati Simone Bertini, Giovanna Bianchi, Silvia Della Marianna, Paolo Messina, Stefano Morcelli, Marusca Piatta, Michela Traversi, Lara Vettorato e Gianluigi Vairetti. Nuova nomina Davide Luzzani, che subentra all’uscente Dario Fanoni. Quanto alle cariche, riconfermate l’attuale tesoriera Bianchi, la segretaria Della Marianna e la vicesegretaria Traversi.

La sezione Valtellinese del Cai è nata il 15 agosto 1872, prima in Lombardia e decima in Italia. Allora era unica per l’intera Provincia ma ha mantenuto il nome, anche se non ha più giurisdizione su tutto il territorio. I primi soci erano 38 e oggi sono diventati quasi 1.600, con riferimento alla sola sezione Valtellinese, con le sue attuali sottosezioni Valdidentro, Tirano, Teglio, Ponte in Valtellina e Berbenno. L’attività è intensa e molteplice; della sezione fanno parte gruppi prestigiosi come il Coro Cai e lo Sci-Cai; il calendario escursionistico e alpinistico occupa praticamente tutti i fine settimana dell’anno. Le Scuole di alpinismo, sci alpinismo e alpinismo giovanile sono diventate intersezionali ma sono dirette da soci della sezione.

S.B.