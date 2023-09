Blitz dell’Arma di Villasanta. Ritrovato il pc rubato. Benedetta può laurearsi

Era “scesa” dalla sua Grosio per andare a una festa di famiglia a Villasanta, a due passi da Monza. Era già tutto pronto, la macchina caricata con i bagagli perché – fatta la festa – il programma prevedeva una breve vacanzina nel fine settimana con la sorella. Aveva parcheggiato lasciando in auto, oltre ai bagagli, anche il suo computer e l’iPad della sorella. L’occasione felice si era trasformata però in un incubo. Quando era andata a riprendere la sua auto, aveva trovato infatti i finestrini spaccati. Un ladro se ne era andato portandosi via parechie cose, ma soprattutto quei due dispositivi elettronici in cui erano custodite le tesi di laurea delle due ragazze. Benedetta aveva lanciato un appello disperato sui social: "Venerdì in via Buozzi San Fiorano mi hanno spaccato i vetri della macchina. Tra le varie cose rubate c’era un computer con la mia tesi di laurea e l’iPad con la tesi di laurea di mia sorella. In pratica tutta la nostra vita. Del resto non ci interessa ma chiedo per favore a chi sappia o ha visto qualcosa di lasciare computer, Ipad e documenti università all’oratorio di San Fiorano".Un messaggio che aveva suscitato scalpore e profonde emozioni sul web. Ma a risolvere il caso non è stato il ravvedimento di un ladro dal cuore tenero. A restituire il prezioso pc ci hanno pensato i carabinieri. I militari della Stazione di Villasanta (Compagnia di Monza) hanno scoperto e denunciato a piede libero per furto aggravato un 47enne originario della provincia di Napoli, già conosciuto alle forze dell’ordine. Le indagini, finalizzate al contrasto dei reati predatori, erano state avviate subito il 22 settembre, quando la 22enne istruttrice di sci e prossima alla laurea all’Università degli Studi di Milano, era andata in caserma a presentare denuncia dopo che infranto il vetro dell’auto, ne avevano asportato documenti, portafogli e altri beni. Le indagini si sono basate su alcuni testimoni e soprattutto sull’analisi delle telecamere comunali, che hanno consentito ai militari di risalire al ladro. Il quale, una volta rintracciato, ha consegnato parte della refurtiva di cui era ancora in possesso. Dario Crippa