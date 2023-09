Villasanta, ladro ruba un pc e un iPad con le tesi di laurea di due sorelle. Dopo l’appello sui social e la denuncia, il lieto fine

Villasanta (Monza e Brianza) – Era andata all'oratorio, in macchina il suo pc e l'iPad della sorella. Con dentro le loro tesi di laurea. Qualcuno aveva aperto l’auto e aveva rubato il computer e iPad. Disperata, la ragazza aveva lasciato un appello sui social. A risolvere il caso e a restituire il prezioso pc ci hanno pensato i carabinieri. I militari della Stazione di Villasanta hanno scoperto e deferito in stato di libertà per furto aggravato un 47enne originario della provincia di Napoli, già conosciuto alle forze dell'ordine. Le indagini, finalizzate al contrasto dei reati predatori, sono state avviate lo scorso 22 settembre quando una studentessa era andata in caserma denunciando che ignoti avevano infranto il vetro della sua autovettura, regolarmente parcheggiata nel centro di Villasanta, rubando documenti, portafogli e altri beni personali custoditi nell'abitacolo.

Una volta scoperto il furto, Benedetta, 23 anni, originaria di Sondrio ma derubata a San Fiorano, quartiere di Villasanta, aveva lanciato questo appello sui social: "Venerdì in via Buozzi San Fiorano mi hanno spaccato i vetri della macchina. Tra le varie cose rubate c’era un computer con la mia tesi di laurea e l’iPad con la tesi di laurea di mia sorella. In pratica tutta la nostra vita. Del resto non ci interessa ma chiedo per favore a chi sappia o ha visto qualcosa di lasciare computer, iPad e documenti università all’oratorio di San Fiorano”.

Le investigazioni, basate sull'esame di alcuni testimoni e soprattutto l'analisi delle telecamere comunali, hanno consentito ai militari di risalire in poco tempo all'indagato il quale, una volta rintracciato, ha consegnato parte della refurtiva di cui era ancora in possesso ammettendo le proprie responsabilità. L'operazione in particolare ha consentito di rasserenare la vittima alla quale è stato restituito il suo pc contenente la tesi di laurea che dovrà discutere tra pochi giorni.