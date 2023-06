Bilancio 2022 di Bergamo, Investimenti Record e più Soldi da Multe e Tassa di Soggiorno

Investimenti record e più soldi da multe e tassa di soggiorno. È, in estrema sintesi, la fotografia del bilancio consuntivo 2022 del Comune di Bergamo, documento che certifica la ripresa dopo il periodo buio della pandemia. Cresce la voce delle entrate, 99 milioni e 777mila euro, 2 milioni e 668mila in più rispetto al 2021. La tassa di soggiorno fa segnare il suo gettito record, toccando il milione e 935mila euro. Torna a regime il gettito sulle sanzioni per violazioni al codice della strada, 11 milioni, con un incremento di 3 milioni e 523mila euro rispetto al 2021. Il 2022 si chiude con un risultato complessivo di oltre 95 milioni, in ampia parte composto da fondi accantonati e vincolati.

L’anno è stato però segnato dalla delicata situazione internazionale: le spese per l’energia - illuminazione, gas, teleriscaldamento ed elettricità di tutti gli edifici comunali - pesano per 13 milioni e 85mila euro, con un aumento di 4 milioni e 268mila euro rispetto al 2019. Positivo il dato sugli investimenti, 63 milioni, grazie ai fondi del Pnrr. "Il rendiconto – spiega l’assessore al Bilancio e vicesindaco, Sergio Gandi – racconta di un grande impegno del Comune nell’utilizzare i fondi 2022 e i residuali del 2021 nella maggior misura possibile, nel fronteggiare i rincari delle spese energetiche e l’esplosione delle spese legate all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Riusciamo a garantire una spinta agli investimenti, opere e infrastrutture, sfruttando l’avanzo di amministrazione e le risorse del Pnrr, grazie al gran lavoro di risposta ai bandi".M.A.