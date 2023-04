Biciclettata da Coppa Cobram, orgoglio di Fantozzi

Appuntamento a Desenzano del Garda per tutti i fan del mitico Fantozzi e dei suoi film, per sfidarsi a "essere il peggiore" e così vincere una gara che sul Benaco è ormai diventata un evento mitico e tragicomico. A Desenzano "Nel ricordo del celebre episodio del film Fantozzi contro tutti, questa pedalata amatoriale ma ignorante Q.B. (quanto basta, ndr) è ormai divenuta folle e imperdibile appuntamento per tutti i fan dell’indimenticabile personaggio interpretato da Paolo Villaggio – spiega Mauro Brescianini, alias il Visconte Biciclettaio Matto, inventore dell’evento –. Un obiettivo a dir poco galattico per la Coppa, dare vita a una domenica fuori dagli schemi agonistici e non solo, grazie alla quale celebrare una passione sportiva e cinematografica con irriverente ironia e con quello spirito tragicomico perfettamente incarnato dall’italico ragioniere". Si partirà in piazza Cappelletti, rigorosamente a velocità moderata." Chiediamo di usare abbigliamento d’epoca d’ispirazione fantozziana: tra signorine Silvani, ragionieri Filini e geometri Belli, gli inferiori saranno chiamati ad affrontare la grottesca sfida in sella alla bersagliera su biciclette storiche, d’epoca o in stile vintage". I partecipanti, potranno pranzare nei ristoranti convenzionati all’evento, che richiede iscrizione a pagamento all’indirizzocoppacobram.eu.

Mi.Pr.