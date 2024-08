Scoperta sensazionale a Berbenno, spunta in un cantiere una tomba 4.000 anni fa: cosa sappiamo

A Berbenno spuntano antichi reperti archeologici e i lavori per la nuova palestra si devono fermare. Potrebbe essere una scoperta di quelle importanti, dal punto di vista archeologico e storico, quella effettuata casualmente nei giorni scorsi nel centro di Berbenno, in via Roma, nel corso degli scavi effettuati per poter edificare, come da programma, una palestra per i bambini della scuola primaria del paese.

Una volta verificata la presenza di questi reperti i lavori sono stati sospesi, in attesa dell’intervento degli uomini della Soprintendenza dei beni archeologici che dovranno stabilire le specifiche di quanto trovato, datarlo e, presumibilmente, spostarlo e metterlo in sicurezza.

Ma cosa è stato ritrovato negli scavi di Berbenno? Nessuna informazione da fonti ufficiali, l’amministrazione comunale a guida Valerio Fumasoni attende infatti gli esiti degli esperti della Soprintendenza ma in paese si parla del ritrovamento di un’antica tomba che conterrebbe anche dei resti umani e qualcuno. Una sepoltura antica, che risalirebbe anche a 4-5mila anni fa.

Una scoperta eccezionale in un paese in cui, alcuni anni fa, furono trovate alcune monete di epoca romana. I reperti trovati in occasione degli scavi, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero però molto precedenti all’epoca dell’Impero Romano. Ma ripetiamo, per ora, sulla questione ci sono solo voci, sebbene assai attendibili.

Sul fatto che si sia trovato qualcosa di molto antico non ci sono dubbi, per conoscere l’esatta datazione della teca piuttosto che della tomba in questione ci vorranno ancora alcuni giorni per permettere ad archeologi, storici ed esperti di esprimersi in tal merito. A livello storico, la scoperta effettuata a Berbenno è sicuramente importante, resta poi da vedere se quanto ritrovato possa essere di interesse storico assoluto tanto da meritarsi, diciamo così, un’esposizione al pubblico in qualche museo: in zona o fuori dai confini provinciali.

La zona, interessata dalla scoperta, è stata interdetta al pubblico in attesa degli studi degli esperti che, per la prossima settimana, potrebbero dare maggiori delucidazioni sulla datazione dei reperti ritrovati all’interno della sepoltura. Nel frattempo i lavori per la nuova palestra si devono fermare.