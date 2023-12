Baby ciclista grave dopo investimento

Un bambino di 13 anni di origini straniere, in sella a una bicicletta, è stato investito da un’automobile ieri pomeriggio a Sondrio. L’incidente è avvenuto prima della 16 nei pressi del grande parcheggio sul Mallero, fra via Tonale e via Torelli. Il piccolo soccorso dal personale del 118 era cosciente ed è stato portato all’ospedale in codice rosso. Sul posto per i rilievi gli uomini della Polizia locale che dovranno appurare le cause. La vettura coinvolta - una Fiat Punto - si stava dirigendo verso il settimo ponte che porta verso lo stadio. Alla guida un 74enne di Morbegno. Il piccolo ha riportato un trauma cranico e toracico e a una gamba. C.Bia.