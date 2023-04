Automobilista fa inversione Centauro grave

Tragedia sfiorata la domenica di Pasqua a Toscolano Maderno, nel punto dove qualche settimana fa si è verificata una frana che è andata a lambire un campeggio. Erano circa le 17.30 quando uno scooterone ha avuto uno scontro frontale con una utilitaria che stava facendo inversione di marcia in un tratto a linea continua, dove questo è assolutamente vietato e in un momento di traffico intenso. Ad avere la peggio è stato il motociclista, che ha sbattuto contro il muso della vettura e poi è finito a terra collezionando traumi e ferite. I presenti hanno immediatamente chiamato il numero unico 112, che sul posto ha inviato il 118 e la polizia stradale. Un’ambulanza dei Volontari del Garda ha portato il ferito agli Spedali Civili di Brescia, dove è stato ricoverato in prognosi riservata anche se non in pericolo di vita. Le ripercussioni sul traffico del giorno di festa sono state particolarmente pesanti. Sul posto si sono create code lunghissime, smaltitesi solamente in serata. Quello accaduto non è che uno dei anti incidenti che hanno caratterizzato il ponte pasquale.