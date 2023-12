Auto danneggiate nella notte. Brutto risveglio a Laorca

È stato un brusco risveglio quello di ieri per i residenti del rione di Laorca a Lecco. Qualcuno, nella notte tra mercoledì e giovedì, ha graffiato e danneggiate le carrozzerie delle loro auto parcheggiate in strada. Le macchine vandalizzate sono almeno una dozzina, posteggiate tutte lungo via Paolo VI. Non si è trattato di un incidente, perché non sono state graffiate solo le fiancate dei mezzi, ma anche cofani e sportelli dei bagagliai. I danni nel complesso sono ingenti, perché alcuni sfregi sono profondi, non superficiali. Al momento chi sia l’autore non si sa, come resta un mistero il possibile movente. Non è la prima volta che succede.