Con l’auricolare si fa suggerire da fuori le risposte al test della patente: denunciato furbetto a Sondrio

Sondrio – Cerca di fare il furbetto per superare l’esame scritto per la patente ma viene beccato e denunciato. I Carabinieri della Compagnia di Sondrio, a seguito di un servizio preventivo, hanno deferito in stato di libertà un 33enne cittadino straniero resosi responsabile del reato di «falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento della patente di guida». Reato punito da una legge degli anni 20 del secolo scorso.

Nel corso dei consueti controlli preventivi effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Sondrio presso gli uffici della Motorizzazione, finalizzati a verificare il corretto svolgimento delle sessioni d’esame scritto per il conseguimento della patente di guida, hanno controllato un giovane straniero, residente in provincia, nella stanza dove si sarebbe svolto il test d’idoneità. L’uomo, mediante un auricolare, era collegato telefonicamente con un altro soggetto, in corso d’identificazione, per farsi suggerire le risposte corrette e superare così la prova.