Asfalto rosso performante in centro città

Terminati i lavori nella zona nord est di Sondrio e di Triangia mentre a breve finiranno anche quelli di via Cesura e della zona della Castellina. Oltre 5.500 metri quadrati di asfalto posati e decine di tombini sistemati sono il risultato dei lavori di ripristino delle vie interessate dagli scavi per la posa della fibra ottica, in città e nelle frazioni, completati a cura del Comune nelle scorse settimane. L’intervento ha coinvolto le vie Don Bosco, Brigata Orobica e Lambertenghi, nella zona nord-est del capoluogo, e Triangia, lungo la strada provinciale, il parcheggio esterno e il cortile interno delle scuole. Per Pasqua è attesa la conclusione dell’intervento che ha trasformato la zona della Castellina. L’intervento su via Cesura è anch’esso prossimo alla conclusione. "Entro poche settimane - informa l’assessore ai Lavori pubblici Simone Del Marco - l’intero tratto, dalla Garberia all’imbocco su via 25 Aprile, sarà aperto al transito, mentre già da alcuni giorni i pedoni possono camminare sull’asfalto di colore rossiccio, realizzato con un materiale ecologico, che garantisce più impermeabilizzazione". F.D’E.