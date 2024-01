Aprica, giornata nera sulla neve: "La discesa sulla pista è stata un incubo". Richiesta di risarcimento danni

Aprica (Sondrio), 14 gennaio 2024 – Un incidente su una pista di sci di Aprica che non sarebbe stata agibile e la successiva richiesta di risarcimento danni a Sita Spa, tramite Pec inviata il 12 gennaio, e la segnalazione agli Enti preposti al governo del territorio, istituzioni, associazioni di categoria e stampa.

“Tali fatti hanno coinvolto lo scrivente Antonio Buffa e la sua compagna Valentina Meotti - si legge -. Nell’incidente siamo parte lesa. Il 29 dicembre alle 16.15 iniziavamo a scendere verso valle, partendo dalla Magnolta e alle 16.25 arrivavamo al bivio della pista Palabione. Al bivio la pista sulla sinistra non risultava chiusa, ma aperta. Inoltre non vi era alcuna barriera fisica che ci potesse indicare la sua chiusura. Presentava blocchi di neve compatta e ghiacciata. Ci accorgevamo di ciò a quasi più di un quarto di pista e sarebbe stato impossibile risalire. Il tracciato non era innevato e per arrivare a valle bisogna percorrere diverse centinaia di metri. Dal punto della pista in cui la neve si interrompeva fino a valle, abbiamo impiegato circa 40 minuti. Molto spaventati, siamo caduti più volte, subendo traumi. Valentina in un forte stato di paura avvisa i soccorsi contattando i Vigili del fuoco e la Polizia. I soccorsi ci guidano telefonicamente a scendere, non potendo venire a soccorrerci immediatamente, riusciamo a scendere da soli se pur con grande difficoltà. Al posteggio ci accoglie la Polizia di Stato, prende le generalità e riferiamo l’accaduto. Apprendiamo che lo stesso incidente ha coinvolto altri sciatori".

“Riportiamo danni all’attrezzatura - racconta Buffa che con la compagna risiede a Firenze e casa vacanze a Edolo, spesso a sciare al Tonale e in Aprica e escursioni d’estate, conoscono il territorio -: tavola da snowboard rotta, graffi a 2 caschi a 2 occhiali da sci, abrasioni a 2 tute da sci e a 2 paia di guanti. Dopo qualche ora avvertiamo i dolori causati dai traumi delle numerose cadute. In Pronto Soccorso a Edolo ci vengono refertati traumi guaribili in 7 e 10 giorni. Con la presente lettera esprimiamo lamentele ai gestori del comprensorio, agli enti preposti al governo del territorio e al soccorso e alla vigilanza. Speriamo non accada ad altri". La società: "Non siamo ancora a conoscenza dell’esatta dinamica del sinistro. È presto ipotizzare risarcimenti".