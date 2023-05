Apre l’ambulatorio chirurgico rivolto a pazienti con disabilità

Ancora novità per la sanità camuna, che sta sfruttando al meglio l’apertura delle Case di Comunità Volute da Regione Lombardia, nonché gli spazi degli Ospedali di Esine e di Edolo, che sono sempre più a misura degli utenti.

"Asst della Valcamonica comunica che, a partire dal 25 maggio, presso la Casa di Comunità di Darfo sita in via Barbolini2, sarà attivo l’Ambulatorio di chirurgia dedicato alle persone con disabilità che necessitano di una visita chirurgica o proctologica – spiega il direttore del dipartimento Affari Generali e Legali Francesco Mazzoli -L’apertura dell’Ambulatorio rientra fra le iniziative del Progetto DAMA, un progetto che ha come obiettivo il miglioramento dell’accesso ai servizi sanitari e sociosanitari per le persone disabili; le azioni del Progetto vedono la collaborazione di Anffas Vallecamonica".

L’ambulatorio, che vanta la presenza di personale altamente specializzato e in grado di comunicare con persone disabili, è aperto il quarto giovedì del mese dalle 14:30 alle 16:00 e si trova al primo piano. L’accesso è previsto con impegnativa con richiesta di "visita chirurgica" - quesito diagnostico "Ch dama" ed esenzione.

È necessaria la prenotazione che si effettua telefonando allo 0364 540.214, dal lunedì al venerdì dalle 13:30 alle 15.30. Intanto all’ospedale di Valle Camonica di Esine e a Darfo , in collaborazione con l’università degli Studi di Brescia sono state inaugurate le attività didattiche 20222023 del Corso di laurea in Infermieristica, che sul territorio è a suo secondo anno.

È il segnale della volontà dell’Ateneo di ribadire la propria disponibilità ad essere presente con continuità con i propri Corsi nella sede Camuna, al fianco di Asst della Valcamonica e Ats.

Milla Prandelli