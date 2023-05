Appello anti-isolamento "Ci servono più bus"

Più navette la mattina e più bus la sera per sostituire i treni della tratta ferroviaria Lecco – Colico interrotta da venerdì mattina dalla frana caduta a Fiumelatte di Varenna. Li chiedono sia il consigliere regionale dem Gian Mario Fragomeli, sia i portavoce dei pendolari. Molti viaggiatori e turisti anche ieri sono infatti rimasti a terra per ore in attesa dei mezzi di trasporto sostitutivi che sembravano non passare mai. "La frana è recente e si stanno ancora prendendo le misure – ammette il consigliere regionale - ma già è chiaro che occorre apportare correttivi. Le tempistiche rischiano di diventare troppo disagevoli per i passeggeri". Pure i vertici di Trenord e dell’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese sono consapevoli che occorrerebbero più pullman, però proprio non riescono a trovarne, perché materialmente non ci sono. Si calcola che mediamente durante le fasce di punta ne occorrerebbero almeno una decina per raggiungere la capienza utile di un solo convoglio e imbarcare tutti gli studenti e i lavoratori che si spostano tra la Valtellina, l’Alto Lago e Lecco. La stessa difficoltà la si riscontra per reclutare autisti a sufficienza. Neppure il traffico sulla Statale 36 e nei diversi centri urbani aiuta a velocizzare i trasferimenti. Per ovviare alla situazione, che è oggettivamente critica e di non facile soluzione, probabilmente verranno implementate, se possibile, le corse dei traghetti della Navigazione, sempre numero di battelli e comandanti disponibili consentendo, mentre i comandanti del taxiboat stanno già lavorando a pieno regime come non mai. "Reperire mezzi alternativi ai treni è francamente complicato – spiega il sindaco di Varenna Mauro Manzoni -. Speriamo che con il termine delle lezioni scolastiche la pressione possa leggermente diminuire. Nel frattempo, giorno per giorno, stiamo tutti provando a implementare i servizi e la comunicazione e a migliorarli".

Daniele De Salvo