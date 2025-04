Apf Valtellina. Nuova mappa sui siti turistici

Una mappa per andare a scoprire i tesori della destinazione Valtellina e dei territori limitrofi. Dopo il lancio del Valtellina Vacanze, avvenuto negli scorsi mesi, ecco un’altra importante novità per quel che riguarda la promozione del territorio: è nata “100+ Idee in Valtellina, Lago di Como e Svizzera“, una mappa cartacea, redatta in italiano e inglese, che racconta e promuove a 360° la destinazione Valtellina e i territori limitrofi. La cartina è stata realizzata da Apf Valtellina in stretta sinergia con i consorzi turistici della provincia di Sondrio. Al contributo diretto degli uffici turistici si è anche aggiunto quello della Camera di Commercio di Como e Lecco per approfondire la sinergia con il Lago di Como e quello di enti turistici d’Oltralpe quali Valposchiavo Turismo, Bragaglia Engadina Turismo e Engadin Tourismus per le specifiche sul territorio elvetico limitrofo. All’importante lavoro di squadra hanno partecipato anche il Distretto agroalimentare di qualità della Valtellina e la Strada del vino della Valtellina. I temi della mappa sono identificati e categorizzati in natura, benessere e cultura: qui si incontrano i 100 e più punti turistici messi in valore. "Questa mappa amplia di fatto l’orizzonte della promozione turistica: non solo della Valtellina, ma anche dei territori limitrofi del Lago di Como e della Svizzera, presentando così una straordinaria e unica area alpina – dice Elio Moretti, presidente di Apf Valtellina –. Con “100+ idee in Valtellina“ intendiamo offrire uno sguardo nuovo, attrattivo e completo su tutto ciò che rende unica la nostra Valle: dalle bellezze naturali alle tradizioni locali, dalle esperienze enogastronomiche a quelle sportive". F.D’E.