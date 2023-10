Sciatore disperso sullo Stelvio: la neve complica le ricerche di Antonio De Martino

Bormio, 28 ottobre 2023 - Con le prime luci dell'alba sono riprese le ricerche del 58enne Antonio De Martino, turista di Robecco sul Naviglio, nel Milanese, di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di giovedì, quando hanno chiuso gli impianti di risalita della ski-area del ghiacciaio dello Stelvio, dove si era recato per sciare. L'allarme era stato lanciato dall'albergatore perché il cliente non era rientrato.

L'auto dell'operaio milanese è sempre parcheggiata davanti all'hotel Perego, al passo in alta Valtellina, al confine con la provincia di Bolzano, dove da alcuni giorni trascorreva, da solo, le vacanze sulla neve. Impegnata nelle ricerche un'autentica task-force di circa 40 uomini tra militari del Sagf-Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Bormio, colleghi di Silandro, volontari della Stazione di Bormio della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna e di Stazioni altoatesine confinanti. Anche gli elicotteri, da stamattina pure uno dell'Elinucleo dei Vigili del fuoco decollato da Malpensa (Varese), oltre a quelli della GdF e della Provincia di Bolzano, sono stati attivati, tutti con particolari dispositivi per rilevare l'eventuale presenza a terra di escursionisti. Ma di De Martino nessuno traccia. "Il timore - spiegano gli esperti soccorritori del Sagf di Bormio - è che possa essere rimasto vittima di un incidente, ossia che sia precipitato in un crepaccio e la neve caduta, oltre alla possibile profondità del buco, rendono oltremodo difficile l'individuazione dello sciatore. Ma, allo stato, è un'ipotesi".