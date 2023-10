Sparito sul ghiacciaio. Sciatore di Robecco disperso allo Stelvio

Non è rientrato all’hotel Perego, al Passo dello Stelvio, dove da solo alloggiava per una vacanza sulle nevi del ghiacciaio in alta Valtellina, al confine con la provincia di Bolzano, e dall’altra notte è scattata un’imponente operazione di ricerche. Di Antonio De Martino, operaio di 58 anni, nato a Rho ma residente da tempo a Robecco sul Naviglio nell’Abbiatense, non si hanno però notizie. La sua auto è sempre parcheggiata davanti alla struttura alberghiera, ma di lui si sono completamente perse le tracce. Anche gli addetti della società Sifas, che gestisce gli impianti di risalita nella ski-area più alta d’Europa, dopo la chiusura di skilifit, sciovie e funivie, avvenuta nel pomeriggio di giovedì e ricevuta la notizia della scomparsa dello sciatore milanese, non hanno trovato alcun segno della sua presenza sul ghiacciaio.

Come se De Martino si fosse volatilizzato. È stato vittima di una disgrazia? Di una caduta in un crepaccio, magari dopo essersi allontanato dalle piste battute e quindi sicure perchè sempre monitorate dagli addetti del direttore Umberto Capitani? Sono domande alle quali, da parecchie ore, stanno cercando di dare risposte, come ad altri quesiti, le incessanti perlustrazioni degli esperti militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Bormio, unitamente ai colleghi di Silandro, agli uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, Stazione di Bormio, con quelli delle Stazioni confinanti altoatesine.

Sono intervenuti, per sorvolare una vasta area, anche gli elicotteri della GdF decollati dalla sezione aerea di Venegono Superiore (Varese) e di Bolzano. Si tratta di due velivoli Aw 169 con dispositivo Imsi Catcher.

Ma anche un apparecchio B3 della Provincia di Bolzano con baricentrico e dispositivo di ricerca Recco. La zona dove si stanno concentrando le ricerche è la fascia di confine tra le province di Sondrio e Bolzano, nel comprensorio del passo alpino dello Stelvio. Le immagini delle telecamere nell’area degli alberghi al passo non avrebbero fornito elementi utili al ritrovamento. Un’ipotesi è che il turista possa essere stato da una fitta nevicata.