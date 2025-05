Alpha Skills, futuro verde: "La lezione a prof e ragazzi: opportunità da cogliere"

Di sostenibilità si parla di continuo, ma perché sia perseguita, scelta e sposata va, innanzitutto, spiegata e insegnata. Proprio con questo obiettivo è nato il progetto Alpha Skills che è valso la “bandiera verde“ 2025 di Legambiente, una delle tre assegnate alla Lombardia, a Studio Shift di Morbegno (Sondrio). Finanziato da Erasmus Plus, "nasce dall’idea di equipaggiare i giovani con tutti gli strumenti necessari per riflettere sulle proprie competenze e orientare le proprie scelte formative in ottica GreenComp" chiarisce Elena Giunta cofounder con Alberto Vedovatti nel 2016 di Studio Shift, che dal 2022 è impresa benefit. Frutto della collaborazione di quattro organizzazioni di tre Paesi (Italia, Belgio e Romania) e rivolto a un target di giovani dagli 11 ai 15 anni, Alpha Skills è un progetto pluriennale. "Il primo anno, nel 2023 l’esperimento pilota è partito rivolgendosi a insegnanti ed educatori – dice Elena – Le scuole non sempre offrono percorsi formativi adeguati su temi come cambiamento climatico, sostenibilità ed economia circolare. L’anno successivo, invece, il progetto in Valle si è allargato ai ragazzi della media dell’Istituto Comprensivo Gavazzeni di Talamona e alla cooperativa sociale Forme: gli studenti mediante esercizi-gioco si sono proiettati nel futuro, il proprio, con simulazione di possibili carriere e studi superiori, di qualsiasi tipo, ma con una declinazione green". Green come il colore della bandiera con cui Legambiente ha premiato il progetto nato nella provincia che accoglierà "le Olimpiadi più sostenibili di sempre".

Sara Baldini