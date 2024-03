Allarme frane in Altolario. Super lavoro per i pompieri

Smottamenti e incidenti a causa del maltempo. I Vigili del fuoco la scorsa notte sono intervenuti in un primo tempo poco dopo le 22 di venerdì a Cavargna, sulla provinciale, per uno smottamento. La squadra del distaccamento di Menaggio, in accordo con il sindaco Ermanno Rumi e i carabinieri, tenuto conto del movimento di terra e roccia in atto in quel momento, hanno deciso di bloccare il transito della strada, che è stata quindi chiusa a titolo precauzionale fino alle verifiche che sono state condotte nella giornata di ieri, alla luce del giorno. La frana non ha coinvolto nessuno né causato feriti o altri particolari problemi.

Un analogo intervenuto, sul quale sono stati chiamati i Vigili del fuoco del distaccamento di Centro Valle Intelvi, è avvenuto poco dopo la mezzanotte a Claino con Osteno, anche in questo caso sulla strada provinciale, in via Osteno. Qui è avvenuta una caduta di pietrisco che è arrivata fino alla strada, senza conseguenze per persone o per le auto. Anche in questo caso, per svolgere verifiche è stato necessario attendere il giorno, anche per valutare la stabilità della parete sovrastante la strada.

Infine ieri mattina alle 6, sulla provinciale a Lomazzo, nel tratto di via Ceresio, un mezzo pesante è finito fuori strada. Il conducente non è stato ferito, ma per il recupero del mezzo, sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Lomazzo con l’autogrù del Comando di Varese, che hanno svolto anche le necessarie operazioni di messa in sicurezza. Nelle prossime ore, non è escluso che si possano verificare episodi analoghi di cedimenti, soprattutto nelle zone impervie dell’alto lago: l’allerta meteo della Protezione Civile non è ancora rientrata. Pa.Pi.