Alla Pinacoteca una Pocket Gallery virtuale

Ieri, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei promossa da Icom–Internation Council of Museums, la Pinacoteca Civica di Como ha presentato, una Pocket Gallery virtuale, dal titolo "Antonio Sant’Elia, l’architetto della Città Nuova". Il progetto dedicato al celebre architetto futurista comasco, è stato realizzato in collaborazione con Google Arts & Culture. Si tratta di una galleria virtuale in 3D che permette ai visitatori di tutto il mondo di conoscere ed esplorare le collezioni museali, tramite un’esperienza digitale immersiva, vale a dire vissuta immergendosi in una riproduzione tridimensionale degli ambienti reali, con tanto di spiegazioni.

Dal mese scorso, infatti, le collezioni della Pinacoteca sono fruibili on line su Google Arts & Culture, la piattaforma sviluppata da Google per promuovere e preservare la cultura online, e che raggruppa oltre tremila musei, archivi e organizzazioni da ottanta Paesi del mondo. Con la "Web Pocket Gallery" la Pinacoteca presenta un percorso virtuale di tre sale, con i progetti dell’architetto futurista Antonio Sant’Elia della serie della Città Nuova, realizzati tra il 1913 e il 1914. Si tratta dei disegni più iconici ed importanti della collezione civica, che vanta 182 opere su carta. La Gallery è un ulteriore passo messo in campo verso la fruizione sempre più allargata della collezione di Sant’Elia, preludio del futuro riallestimento delle sale in Pinacoteca dedicate all’architetto. Questo primo lancio virtuale vede la Pinacoteca di Como accanto ad una selezione di musei nazionali e internazionali tra cui, per citarne alcuni, il Centre Pompidou di Parigi, Belvedere e Albertina di Vienna, il Mambo di Bogotà, tutti visitabili su googlepocketgallery. Sul sito, le collezioni possono essere consultate anche per artisti o movimenti artistici, date, luoghi e altre categorie.

Paola Pioppi