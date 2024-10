Vie con numerazione all’americana: ad Albosaggia soccorsi e consegne più rapide

Albosaggia (Sondrio) – Ad Albosaggia è partita l’operazione che porterà ad avere, entro l’inizio del 2025, una numerazione dei civici nuova, all’americana, e una cinquantina di nuove vie. La mini rivoluzione, voluta dall’amministrazione comunale, si è resa necessaria dopo che mezzi di soccorso hanno rilevato una certa difficoltà, con relativa perdita di tempo prezioso, ad individuare, a volte, l’esatta posizione dell’abitazione in cui era necessario intervenire. E lo si sa che in ambito medico, ma anche in occasioni degli interventi dei vigili del fuoco, secondi e minuti fanno veramente la differenza. E poi questa è stata una richiesta anche dei tanti corrieri che, ormai ogni giorno a domicilio, portando pacchi e pacchetti ordinati su internet avevano difficoltà a trovare i numeri civici indicati sulla fattura. Si è scelto di usare il metodo cosiddetto all’americana, quello cioè che prevede l’identificazione di un determinato edificio con il numero di metri di distanza dall’inizio della via.

“La conformazione di molte vie è particolare, ci sono varie diramazioni e questo rendeva veramente difficile trovare l’abitazione giusta per i mezzi di soccorso medico e per quelli dei vigili del fuoco – dice il sindaco Graziano Murada -. E quindi quello del passaggio ad una numerazione all’americana era diventata per noi un’esigenza, per mettere ordine alle vie e consentire ai mezzi di soccorso di non perdere tempo”. Ci saranno 50 vie nuove. Come si chiameranno? “Abbiamo dato da tempo l’incarico al Gruppo del dialetto di effettuare una ricerca storica per trovare i nomi più adeguati e che abbiano un’attinenza con la storia del paese, con le sue tradizioni. In questi giorni gli addetti ai lavori stanno apponendo i nuovi numeri sugli ingressi delle case, tutto sarà pronto per i primi giorni del 2025 quando entrerà ufficialmente in vigore la nuova numerazione”.