Albosaggia, “il paese delle storie“. Tre giorni per parlare di stagioni

Sono le stagioni il tema scelto per la 15^ edizione de “Il Paese delle Storie“, il bel festival della letteratura di Albosaggia che celebra la cultura alpina e animerà il paese dal 23 al 25 maggio. "Un vero e proprio evento comunitario – sottolinea Ornella Forza, presidente di Fondazione Albosaggia, che presenta l’evento in sinergia con l’amministrazione comunale – con un ricco programma che spazierà dalla musica alle parole di autori del calibro di Paolo Braga, Enrico Camanni e Alberto Pellai". Sul sito di Fondazione Albosaggia è già disponibile il calendario dettagliato di questa tre giorni, con appuntamenti nel cuore del paese e negli angoli più suggestivi delle frazioni più antiche e l’apertura straordinaria del Castello Paribelli. Non mancherà l’ormai celebre concorso - il primo in provincia di Sondrio - dedicato alle cataste di legna, mentre tra le novità, una mostra dedicata ai Lego, tema dell’intera manifestazione e del contest artistico in programma sabato 24 "Una valigia per ogni stagione", con quattro artisti che dipingeranno dal vivo mediante altrettante tecniche. Il pomeriggio di domenica sarà allietato dal concerto “Le quattro stagioni“ di Vivaldi, diretto dal Maestro Lorenzo Passerini alla Chiesa di Santa Caterina e dedicato alla memoria del Maestro Martino Angeloni: Chiuderà la rassegna l’ospite d’eccezione Alberto Pellai che inviterà a riflettere sulle “Stagioni della vita“ con la presentazione del libro “Allenare alla vita“ presso la palestra comunale alle 20.30.