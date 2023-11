Al San Teodoro ritmi texani con Hinson

Il cantautore texano Micah P. Hinson si esibirà giovedì 23 novembre al San Teodoro di Cantù, unica data lombarda del tour europeo “I Lie to you“. Ispirato da artisti come Sonic Youth, Dinosaur Jr e The Cure, Hinson ha pubblicato l’album di debutto “Micah P. Hinson and the Gospel of Progress“ nel 2004, seguito da “The Baby and the Satellite“ nel 2005. Nel 2008 ha firmato per Full Time Hobby e pubblicato “Micah P. Hinson and the Red Empire Orchestra“. “When I Shoot At You With Arrows, I Will Shoot To Destroy You“ (2018), racchiude i musicisti che hanno avuto un ruolo nella sua educazione musicale.