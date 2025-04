Agriturismi boom. Il ponte di Pasqua regala soddisfazioni

Boom di turisti negli agriturismi valtellinesi per Pasqua e per il 25 aprile si prevede un altro pienone. Sono stati quasi mezzo milione, tra italiani e stranieri, i turisti che per la giornata di Pasqua si sono messi a tavola in uno degli agriturismi sparsi per il Paese, in deciso aumento rispetto allo scorso anno, nonostante le incertezze legate al meteo. Molti prolungheranno la presenza fino a domenica, approfittando del "ponte" del 25 aprile: gettonatissimi i territori di Valtellina e Valchiavenna. Ad affermarlo sono le stime di Coldiretti e Terranostra Campagna Amica. La cucina tradizionale e a km zero vince in tutte le regioni, costituendo il primo motore di scelta per chi trascorre la Pasqua in agriturismo. Il sole di ieri e di ieri l’altro ha regalato temperature gradevoli che hanno toccato i 24 gradi per le prime abbronzature. Le località di villeggiatura hanno contato sia italiani che stranieri in un’atmosfera quasi estiva. F.D’E.