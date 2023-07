Sondrio, aggredisce i medici al Pronto soccorso: 25enne arrestato

Sondrio, 28 luglio 2023 - Ennesima aggressione all’ospedale di Sondrio dove, mercoledì notte, un 25enne è stato arrestato per resistenza e lesioni dai carabinieri per aver aggredito i medici in servizio. Il giovane, in forte stato di alterazione dovuta all’abuso di bevande alcoliche, dopo aver infastidito i clienti in un bar di Caspoggio è stato condotto dai sanitari del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale di Sondrio.

I medici, dopo averlo riscontrato semplicemente ubriaco, decidevano di dimetterlo senza alcuna prescrizione scatenando la sua ira, che sfogava urlando pretendendo di avere dei farmaci

I militari del Radiomobile sono intervenuti su richiesta del personale sanitario e hanno cercato di riportare il giovane alla ragione, ma sono stati a loro volta aggrediti. Il ragazzo è stato pertanto dichiarato in stato di arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma.