Addio Picia, il collezionista di sci. Una passione diventata museo

Aprica è sgomenta per l’improvvisa e inaspettata scomparsa a 68 anni di Elio Negri, dai più conosciuto come “Picia“, uno di quei soprannomi che nei paesi ancora resistono, esattamente come quelle tradizioni delle quali era uno dei più convinti alfieri, tanto da essere anche una delle colonne del neonato Gruppo Folk di cui era presidente, oltre che convita anima di tutte le manifestazioni che in paese vengono ogni anno organizzate e seguite e apprezzate anche dai tanti affezionati della località. Ma ciò che senz’altro rappresenta il capolavoro e, a un tempo, la grande eredità di Elio Negri è senz’altro il Museo dello Sci e della Montagna inaugurato nel 2023, coronamento di un appassionato lavoro di raccolta di cimeli (più di 1.500 paia di sci dai primi del Novecento ai giorni nostri) che ne fanno un unicum a livello non soltanto italiano. Quando ancora la collezione di “Picia“ si chiamava Scarpu Uecc, nel 2017, a questa si aggiunse un oggetto straordinario: l’Alpenstock, il bastone da passeggio che utilizzava in montagna Papa Giovanni Paolo II e che la guida alpina e produttore tv Lino Zani decise di donare a Elio Negri, conosciuto durante la registrazione di una puntata di “Linea Bianca“. Corista dell’Eco del gambuer, appassionato ballerino, temperamento allegro ed entusiasta, lascia la moglie, due figli, due nipotine e tantissimi bei ricordi nelle persone che lo hanno conosciuto. Oggi alle 14.30 il funerale nel santuario di Maria Ausiliatrice. "Ora, mi raccomando caro Elio, pensaci tu a far divertire e cantare gli Angeli del Paradiso!" , "Lo accolga la Madonna della cui effigie ha disseminato, con fede, la nostra montagna!" recitano due dei tanti messaggi di condoglianze su Facebook.

Sara Baldini