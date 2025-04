Aggressione nel corso della notte in centro a Morbegno (Sondrio), dove un 35enne è stato accoltellato in strada, in via Pretorio, attorno alle 2.30. Il ferito è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale di Sondrio dove è stato ricoverato. Mistero sul movente. L’aggressore è fuggito, ma sono in corso ricerche in tutta la provincia: diversi i colpi sferrati, sia al costato sia al collo.