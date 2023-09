A Villa Pomini una “Scossa“ per la Terra

È in corso alla Villa Pomini, di via don Testori, la mostra "S.c.o.s.s.a.". Racchiude un’ottantina di opere dedicate all’ambiente, spaziando dalla pittura all’incisione, dalla fotografia all’intarsio ligneo, fino alla ceramica e alla scultura. L’acronimo del titolo è così sciolto: "S" come sostenibilità e smaltimento, "C" come clima e conflitti, "O" come sostenibile e ogm, "S" come sicurezza e smog, "S" come specie in pericolo e stili di vita, "A" come acqua e alimentazione. L’esposizione, che rimarrà aperta fino al 15 ottobre, ha il patrocinio dei Comuni di Castellanza, Legnano e Busto Arsizio. È organizzata dall’Associazione artistica legnanese e dal Centro artecultura bustese.