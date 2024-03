A Erba apre i battenti Art Attico. Uno spazio dedicato al design

ERBA (Como)

Apre a Erba un nuovo Atelier dove la pop art sarà protagonista, in tutte le sue declinazioni. È lo show-room Art-Attico dell’artista erbese Davide Molteni, 55 anni, che recentemente ha esposto al Museo della Seta di Como il progetto “RiArte- Dettagli di colore“. L’Atelier sarà inaugurato da venerdì 15 a domenica 17 marzo, dalle 10 alle 21, all’interno del complesso dell’Opificio Zappa, in via IV Novembre 2. "Sabato 16 marzo è previsto l’evento “La filanda della creatività“. L’Atelier Art- Attico include la maggior parte delle opere di Davide Molteni, in uno spazio artistico dove pittura, scultura e installazioni si fondono all’insegna della pop art, e con il filo conduttore dell’arte del riciclo che caratterizza le opere dell’artista erbese.

Saranno inoltre esposti alcuni trittici del progetto RiArte, opere di design realizzate con materiali di riciclo, in un percorso sensoriale con dodici specchi che portano il visitatore a confrontarsi con se stesso. Inoltre, saranno presenti diverse altre installazioni, tra cui “Rock on the lake“, realizzata con i sassi della frana di Argegno, o la parodia dei super eroi e il progetto glue-jeans. Un altro percorso riguarda le opere di design. "Attualmente – spiega Molteni – l’Atelier ospita solo le mie opere, ma in futuro saranno possibili collaborazioni con altri artisti, trasformarlo in luogo in cui nascono idee e progetti nuovi".

Paola Pioppi