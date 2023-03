Sondrio, la Finanza negli uffici della Secam: si indaga sui conti

L'incendio all'impianto di Cedrasco del novembre 2022

Sondrio, 14 marzo 2023 - Nei giorni scorsi, ma la notizia è stata resa nota soltanto poco fa, su delega del procuratore della Repubblica di Sondrio, dottor Piero Basilone, il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Sondrio guidato dal tenente colonnello Arturo Tacconi ha acquisito documentazione e file nella sede della SECAM Spa.

L’indagine

Il sopralluogo punta a ricostruire la complessiva situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società pubblica che si occupa sia della gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti che dell’erogazione del servizio idrico integrato per l’intera provincia di Sondrio.

L’incendio

L’attività di indagine, avviata a seguito dell’incendio di Cedrasco che nello scorso mese di novembre aveva danneggiato l’impianto di smaltimento dell’azienda, è finalizzata ad accertare l’esistenza di condotte gestionali che possano aver causato situazioni di dissesto finanziario anche a seguito dell’introduzione, a partire dal 2020, dei nuovi sistemi di calcolo della Tari (Tassa sui rifiuti) che ora avvengono seguendo le direttive impartite in materia dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) cui la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati. Gli accertamenti dei finanzieri proseguiranno in modo serrato nella prossima settimana con l’esame della copiosa documentazione, cartacea ed informatica, acquisita presso la sede di SECAM nel capoluogo valtellinese.