"25 tele per colorare la Piccola Casa Ozanam: un dono degli allievi dell'Associazione Carducci" Grazie agli allievi dell'Associazione Carducci, le persone in difficoltà che chiedono aiuto alla Piccola Casa Federico Ozanam potranno godere di 25 tele che decoreranno le stanze e gli spazi comuni della Casa di accoglienza. Un dono per i 90 anni di attività.