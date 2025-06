We breast, sfilata dei sanitari con gli abiti di Antonio Marras contro il tumore al seno

Milano, 5 giugno 2025 – Appuntamento con la serata benefica "WeBreast: Malattia, Cultura, Bellezza" . L’evento, in programma il 23 giugno nel Chiostro dell'Ospedale Fatebenefratelli di Milano, nasce per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tumore al seno e raccogliere fondi per le Oncologie dell'Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano e il Reparto di degenza di senologia chirurgica dell'Irccs Policlinico San Matteo di Pavia.

L'iniziativa contro il tumore al seno, che rappresenta circa il 30% di tutte le neoplasie che colpiscono la popolazione femminile e che nel 2024 si conferma il tumore più diagnosticato in Italia, con oltre 53.600 casi, è promossa dall'Intergruppo Parlamentare "Nuove Frontiere Terapeutiche nei Tumori della Mammella" e da soggetti pubblici e privati. In concomitanza con la Settimana della Moda Uomo di Milano, l'evento vede in programma una sfilata inedita con protagonisti operatori sanitari e sociosanitari che indosseranno le creazioni di Antonio Marras, in un omaggio a chi ogni giorno si prende cura degli altri.

Il fiocco simbolo della prevenzione al tumore al seno (foto d'Ansa)

Il Chiostro si animerà inoltre con le melodie degli studenti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, la stand-up comedy di Velia Lalli e una speciale incursione della Gialappa's Band. Nel corso della serata sarà assegnato il "Premio Screening Oncologico" all'ATS Montagna, che ha garantito la copertura più ampia di screening mammografici in proporzione alla popolazione femminile di riferimento.

"WeBreast nasce con l'obiettivo di portare il tema della prevenzione e della cura del cancro al seno all'interno di spazi non tradizionalmente deputati all'informazione sanitaria - ha dichiarato Simona Loizzo, Presidente dell'Intergruppo parlamentare promotore dell'iniziativa. - Parliamo di una patologia che, per i numeri che registra ogni anno, ha un impatto sociale ed emotivo enorme, è quindi fondamentale riuscire a raggiungere ogni donna, in ogni contesto, per mantenere alta l'attenzione su una malattia che ancora oggi modifica il destino di migliaia di famiglie."