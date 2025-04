Perché le feste ci stressano? Ci sono 5 buone ragioni, dice la scienza

Ci hanno insegnato che le feste sono fatte per essere felici. Famiglia riunita, pranzi luculliani e sorrisi a comando. Ma sotto la copertina dorata, spesso c’è anche tutt’altro: nervi tesi, oberanti organizzazioni, silenzi a tavola e conti che non tornano. E se qualcuno si sente stressato, non è il solo. È il risultato di un meccanismo ben rodato fatto di aspettative, obblighi e – diciamolo – un pizzico di ipocrisia sociale.

Non serve per forza uno psicologo per capire che non è tutto oro quel che luccica. Ma qualche dato scientifico, magari, aiuta. Nelle prossime schede, sono raccolti cinque motivi per cui, invece che portare quiete e riposo, le festività possono stancare quanto una settimana di lavoro. Conoscerli è metà dell’opera. L’altra metà? Forse, iniziare a fregarsene un po’.