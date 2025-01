Cancro alla prostata, Asst Nord Milano e Istituto Nazionale Tumori alleati

Milano, 20 gennaio 2025 – È operativa la convenzione tra l'ASST Nord Milano e l'IRCCS Istituto Nazionale Tumori (INT) di Milano, con l'obiettivo di offrire percorsi diagnostico-terapeutici rapidi e di alta qualità per i pazienti con patologie oncologiche urologiche.

Grazie a questa collaborazione, le due strutture garantiscono ai pazienti una gestione condivisa e ottimizzata delle liste d'attesa, riducendo i tempi di attesa e migliorando l’efficacia delle cure. L’integrazione delle competenze dei professionisti urologi delle due strutture consente di affrontare al meglio le patologie uro-oncologiche, inclusi i casi di patologie urologiche collaterali rispetto alla diagnosi principale.

I pazienti, rivolgendosi a una delle due strutture, possono contare su un percorso di cura qualificato e personalizzato, che beneficia della sinergia tra le risorse e l’expertise dei rispettivi ospedali. In particolare, i pazienti con patologie uro-oncologiche complesse, inizialmente valutati all’Ospedale Bassini, potranno proseguire il trattamento chirurgico presso l’INT.

Allo stesso modo, i pazienti visitati all’INT con patologie meno gravi, come le indicazioni diagnostiche di primo livello o patologie urologiche collaterali, avranno la possibilità di essere seguiti tempestivamente presso l'Ospedale Bassini. Questa collaborazione unisce l’eccellenza oncologica dell'INT con le competenze del Bassini nel trattamento delle patologie prostatiche e nell’uso di tecniche endoscopiche avanzate.

“Questo accordo rappresenta un modello di rete che risponde alle linee guida regionali, migliorando l'accesso alle cure e la qualità della presa in carico dei pazienti oncologici,” ha dichiarato Maria Teresa Montella, Direttore Generale dell’INT. “La collaborazione tra i direttori delle strutture di Urologia è essenziale per il buon funzionamento di questo percorso integrato”.

La convenzione nasce dalla necessità di garantire percorsi di cura rapidi e adeguati, con un approccio condiviso basato sul confronto tra i professionisti delle due strutture, e si adatta continuamente all’evoluzione delle conoscenze e delle risorse tecniche e tecnologiche.

“Il nostro reparto è pronto a coinvolgere tutte le competenze necessarie, in particolare quelle oncologiche, per garantire una presa in carico completa,” ha commentato Nicola Nicolai, Responsabile della Struttura Complessa di Urologia dell’INT. Tommaso Russo, Direttore dell’ASST Nord Milano, ha espresso la sua soddisfazione per la collaborazione: “Siamo felici di avviare questo accordo con una delle realtà oncologiche di eccellenza a livello nazionale. L’obiettivo è garantire ai pazienti una gestione specialistica e innovativa dei tumori alla prostata, migliorando l'efficacia delle cure, riducendo i tempi di attesa e assicurando un percorso diagnostico e terapeutico personalizzato”.

Questa alleanza rappresenta una significativa opportunità per i pazienti e le loro famiglie, che beneficeranno di un’assistenza integrata e di alta qualità, con un percorso di cura ottimizzato.