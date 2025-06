Gallarate: le patologie urologiche si curano con le cellule staminali del tessuto adiposo

Gallarate, 13 giugno 2025 – Se vi dicessero che potete utilizzare parte del vostro tessuto adiposo – comunemente (e, in parte, erroneamente) noto come grasso – per curare pericolose patologie, ci credereste?

Succede all’ospedale di Gallarate, dove l’equipe di Urologia ha avviato un trattamento uro-andrologico con utilizzo di cellule staminali mesenchimali da tessuto adiposo. La pratica viene somministrata in day surgery, con una degenza di poche ore e dimissioni senza drenaggi o cateteri vescicali.

Le cure

“Si tratta di un’opzione terapeutica efficace e in molti casi risolutiva per patologie come il lichen sclerosus genitalis, le stenosi uretrali e la malattia di la peyronie, nota anche come induratio penis plastica”, sottolinea il dottor Giovanni Saredi, direttore della struttura complessa di Urologia del presidio ospedaliero di Saronno.

La terapia con cellule staminali e fattori di ricrescita vascolari da tessuto adiposo costituisce una valida alternativa terapeutica se correttamente e tempestivamente eseguita, in grado di scongiurare interventi chirurgici invasivi e di chirurgia protesica.

Come funziona

È una procedura mininvasiva, articolata in una preliminare mini-liposuzione, successiva decantazione, emulsione e filtrazione del lipo-aspirato fino a ottenere cellule staminali multi-potenti e fattori di ricrescita vascolari e tissutali che vengono iniettati nel tessuto malato. Il procedimento si concretizza in un innesto di derivazione adiposa autologa, cioè proveniente dallo stesso soggetto curato.

Si tratta, quindi, di un intervento privo di effetti collaterali (reazioni allergiche, crisi di rigetto e altre conseguenze sgradite). La degenza del paziente è di alcune ore e lo stesso viene dimesso in giornata senza bisogno di drenaggi o catetere vescicale.