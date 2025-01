Influenza, la Lombardia è da bollino rosso: febbre (lunga), raffreddore e tosse decimano classi e luoghi di lavoro. Boom di casi tra i bambini

Milano, 31 gennaio 2025 – La Lombardia è tra le regioni più colpite per nuovi casi di sindromi simil-influenzali. A certificare il dato è l'ultimo rapporto RespiVirNet pubblicato dall'Istiuto Superiore di Sanità (Iss). Stando al report della quarta settimana del 2025 (dal 20 al 26 gennaio) l'incidenza ha superato la soglia di "alta" intensità. I casi stimati rapportati all'intera popolazione italiana sono circa 1.021.000. L'incidenza media è di 17,3 casi per mille assistiti (15,9 nella settimana precedente). Dati che confermano la percezione comune: in questi giorni molte classi (specialmente nei nidi e nelle materne) si sono svuotate a causa dei virus di stagione (influenza ma non solo) e al lavoro non mancano le defezioni a causa di febbre, mal di gola, tosse e raffreddore. Ma cosa sta succedendo? Come spesso accade a pagare lo scotto del virus respiratori sono in particolare i più piccoli.

L'incidenza - spiega il report dell’Iss - è in forte aumento solo nelle fasce di età pediatrica, soprattutto nei bambini sotto i cinque anni di età, in cui è pari a 43,6 casi per mille assistiti (34,8 nella settimana precedente). Stabile nei giovani adulti e negli anziani. Come detto la Lombardia è tra aree più colpire insieme a Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Puglia e Sardegna. La Lombardia – stando all’ultimo report – ha un’incidenza del 18,26 ( numero di sindromi simil-influenzali (casi) per 1.000 assistiti)

Durante la quarta settimana del 2025, riporta l'Iss, la percentuale dei campioni risultati positivi all'influenza sul totale dei campioni analizzati risulta pari al 36%, in aumento rispetto alla settimana precedente (33,7%). In particolare, su 3.879 campioni clinici ricevuti dai diversi laboratori afferenti alla rete RespiVirNet, 1.393 sono risultati positivi al virus influenzale, 1.040 di tipo A (427 di sottotipo H1N1pdm09, 266 H3N2 e 347 non ancora sottotipizzati) e 353 di tipo B. Tra i campioni analizzati, 360 (9,3%) sono risultati positivi per Vrs, 69 (1,7%) per SarsCov-2 e i rimanenti 474 sono risultati positivi per altri virus respiratori, di cui: 197 (5%) Rhinovirus, 120 Coronavirus umani diversi da Sars-Cov-2, 64 Metapneumovirus, 55 Adenovirus, 20 Bocavirus e 18 virus Parainfluenzali.