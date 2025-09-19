Gli 84 anni di Umberto Bossi: “Un coraggioso visionario”. La Lega e il compleanno del fondatore (alla vigilia del Raduno di Pontida)

Gemonio (Varese)- Il “Senatùr” Umberto Bossi compie 84 anni oggi. Il fondatore della Lega, nato a Cassano Magnago il 19 settembre del 1941, trascorrerà la giornata a casa con la famiglia. E nel weekend festeggerà anche con un gruppo di amici che hanno in programma di andarlo a trovare a Gemonio. "Auguri caro Umberto!" ha scritto oggi sui social il governatore lombardo Attilio Fontana, pubblicando su Facebook una immagine del Senatur avvolto in una bandiera della Lega. Oltre agli auguri dei principali dirigenti del partito, dal segretario Matteo Salvini, al presidente della Camera Lorenzo Fontana, il segretario della Lega lombarda Massimiliano Romeo e il governatore veneto Luca Zaia, nella chat di militanti e dirigenti gira una cartolina con il ritratto del senatur in carboncino davanti a una grande torta con candeline.

Matteo Salvini e Umberto Bossi in una foto di qualche tempo fa (Imagoeconomica)

"Tanti affettuosi auguri a Umberto Bossi per i suoi 84 anni", ha scritto il vice premier Matteo Salvini sui social rendendo omaggio a "un genio grazie al quale tutto è cominciato". Il segretario della Lega ha parlato dunque del 'Senatur' come di "un coraggioso visionario che ha ridato orgoglio, speranza, voce e forza politica a milioni di italiani. Domenica sarà anche la sua Pontida, come sempre e come è giusto", ha concluso Salvini ricordando il tradizionale appuntamento del Carroccio, in programma il 21 settembre nel piccolo comune della Bergamasca.

Pontida 2025: lo slogan “Liberi e forti”

“'Liberi e forti” è la scritta a caratteri cubitali scelta per caratterizzare il palco di Pontida 2025. A Pontida, 'senza paura' di esprimere le proprie idee e con l’idea di omaggiare Charlie Kirk, sono attesi tutti i ministri e i governatori della Lega. Tra gli ospiti internazionali ci saranno Santiago Abascal, presidente di Vox e del partito europeo dei Patrioti, Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National e del gruppo dei Patrioti al Parlamento Europeo e Flávio Bolsonaro, componente del Senato federale del Brasile. Chiuderà l’evento il segretario federale della Lega Matteo Salvini.

Sabato il consueto appuntamento della Lega Giovani con il responsabile federale Luca Toccalini, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il vicesegretario Federale della Lega Roberto Vannacci. Previsti al momento, in arrivo da tutta Italia, 200 pullman.