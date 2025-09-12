Lega lombarda in conclave per l’Agenda per il Nord

La Lega lombarda si compatta in vista di Pontida con una due giorni di confronti in Valtellina tra il governatore Attilio Fontana, i consiglieri regionali, gli assessori e i cinque ministri, tutti lombardi. L’obiettivo, spiega il segretario regionale del Carroccio Massimiliano Romeo, è "fare squadra" anche in vista del prosieguo della legislatura. Ma soprattutto l’idea è quella di definire un’agenda per il Nord, un documento da portare sul pratone di Pontida e da far sottoscrivere ai militanti per riaccendere un faro sulla questione settentrionale.

Il ritrovo – con le sessioni partite ieri e che proseguiranno oggi – è all’agriturismo La Fiorida di Mantello (Sondrio), lo stesso posto, ricorda Romeo, dove dieci anni fa il Carroccio organizzò qualcosa di simile con l’allora presidente della Lombardia, Roberto Maroni. "Furono giornate molto utili. Da lì nacque la grande iniziativa che fece la fortuna della Regione con la misura per gli asili nido gratis".

Ci saranno i ministri Giancarlo Giorgetti, Roberto Calderoli e il segretario Matteo Salvini mentre interverranno da remoto Alessandra Locatelli e Giuseppe Valditara. "In politica – prosegue Romeo – quello che manca è il confronto. L’obiettivo di questa due giorni è far uscire nuove idee, chiarirsi difronte agli equivoci e fare un lavoro di programmazione". La Carta per il Nord sarà poi presentata a Pontida dove ci sarà il gazebo della Lega lombarda.