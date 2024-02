“Vogliamo azzerare le liste d’attesa in tre anni. I pronto soccorso lombardi? Devono essere i migliori d’Italia”

Milano – L’obiettivo della Regione Lombardia sul fronte sanità? “Azzerare le liste d'attesa entro i prossimi tre anni e fare dei pronto soccorso della Lombardia i migliori d'Italia”. A dirlo è l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso alla Camera di Commercio di Brescia davanti ai sindaci della provincia.

Bertolaso ha incontrato i vertici della sanità bresciana, i neo nominati direttori generali delle tre Asst Spedali Civili, Garda e Franciacorta, e Claudio Sileo direttore generale dell'Ats di Brescia. "Vogliamo rendere i nostri pronto soccorso i migliori del Paese - ha spiegato - è il minimo che i cittadini si aspettano da una regione come la Lombardia. Non meno importati le liste d'attesa che ci impegneremo ad azzerare, consentendo a chiunque di poter prenotare le visite mediche in un tempo ragionevole”.