Pavia, il restauratore diventa corriere per aiutare Gaza: “Un’iniezione di speranza”

Pavia 30 agosto 2025 – Per un giorno ha smesso di restituire bellezza alle opere d’arte realizzate ieri e si è rimboccato le maniche per restituire il sorriso a qualcuno oggi. Alessandro Cini, restauratore che sta riportando alla luce anche gli affreschi della basilica di San Michele per un giorno ha fatto mestiere e ha fatto il corriere.

Come ha saputo da amici e colleghi che servivano furgoni per portare da Pavia a Genova i viveri raccolti da Arci, non ci ha pensato due volte e si è messo a disposizione. “Mi sembrava il minimo – ha detto Alessandro Cini -. Sono stati raccolti moltissimi alimenti e bisognava portarli al porto di Genova, da dove salperanno per essere destinati ai civili a Gaza. Così abbiamo caricato e siamo partiti insieme agli altri volontari”.

I camion caricati con generi alimentari

Prima molti a Pavia si sono prodigati: chi ha donato soldi per pagare le spese di viaggio, chi cibo, chi ha messo a disposizione gli spazi per lo stoccaggio delle merci prima del trasferimento a Genova. In alcune giornate molto intense sono state raccolte oltre 5 tonnellate di derrate alimentari che hanno riempito 6 furgoni. “E’ stata un’esperienza molto bella – ha aggiunto Alessandro -. Abbiamo incontrato centinaia di persone, provenienti da tutta Pavia e provincia, da Bereggio, Como, Milano, Varese. In un momento in cui sembra prevalere l’odio, è un’iniezione di speranza vedere così tanta energia e solidarietà”. A Genova sono state riempite 4 imbarcazioni che raggiungeranno Gaza.