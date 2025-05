Elezioni comunali 2025 a Calvignano: urne aperte per scegliere il nuovo sindaco

Calvignano (Pavia), 25 maggio 2025 – Il giorno delle elezioni comunali è arrivato: urne aperte, oggi, domenica 25 maggio, dalle 7 alle 23 , e domani, lunedì 26 maggio, dalle 7 alle 15. Sono 18 i Comuni lombardi al voto per scegliere il sindaco e rinnovare il Consiglio, uno solo in provincia di Pavia: Calvignano, poco più di cento abitanti e poco meno di cento candidati in corsa.

A febbraio, infatti, il primo cittadino Marco Casarini, che alla guida della lista “Calvignano futura“ aveva vinto le ultime elezioni con il 90,91% dei consensi, è deceduto e ora è necessario rinnovare l’amministrazione comunale finora nelle mani del vicesindaco Andrea Doria che ha deciso di non presentarsi.

Lo hanno voluto fare, invece, nove candidati ognuno dei quali deve essere sostenuto da una lista composta da un minimo di sette a un massimo di dieci aspiranti consiglieri, oltre a chi corre per conquistare la fascia tricolore. Sono 94 complessivamente gli aspiranti consiglieri, praticamente uno per ciascun elettore. Anzi, in verità, anche una decima lista inizialmente sembrava voler correre poi, numeri alla mano, ci si è accorti che forse sarebbe stata un’esagerazione e ci si è fermati a nove.

Solo una lista rappresenta la continuità con la vecchia amministrazione ed è quella guidata da Rossano Gramegna con la Lista civica Calvignano Futura, dipendente comunale ora in pensione. E otto sfidanti. Era stato consigliere di opposizione e l’anno scorso si era dimesso per candidarsi alle amministrative di Pavia Luca Omodeo Zorini che tenta la conquista del municipio alla testa di Lombardia ideale. Agente immobiliare che vive nel quartiere di Mirabello a Pavia, Omodeo Zorini ha 46 anni e non essendo stato eletto a palazzo Mezzabarba corre per Calvignano. È alla guida della lista civica Insieme Gianluca Pugliese e di un’altra lista civica Voto libero Daniele Germano. Il Movimento Italia più bella esprime come candidato Giuseppe Bilotta, mentre Movimento democrazia sociale si raggruppa attorno a Raffaele Sarcina. Endo Giarin è alla testa della lista civica“Uniti per cambiare Calvignano e Federico Picerno di Progetto popolare. Il pavese Roberto Di Bartolo è candidati di Calvignano civica - Alleanza per il territorio e il federalismo.