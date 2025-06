Iscrizioni aperte per il corso gratuito di comunicazione digitale nell’ambito del progetto Digital C@mpus. Il corso, organizzato da Afol Mb, rivolto a persone disoccupate tra i 34 e i 50 anni, si svolgerà a luglio, per un totale di 200 ore tra teoria e pratica. Una parte delle lezioni si terrà in presenza al Centro di formazione professionale Terragni di Meda (via Tre Venezie 63) e una parte di lezioni online. Obiettivo del corso è quello di imparare a creare contenuti per social media e siti web e a sviluppare una strategia di digital marketing. Al termine del corso si potrà usufruire del servizio di orientamento che supporterà i partecipanti nella ricerca di un lavoro in linea con le proprie nuove competenze. Il corso propone due figure professionali legate al mondo digitale: facilitazione digitale e comunicazione digitale. Nel primo caso si impara a supportare altre persone, per conto di aziende o enti, nell’utilizzo di internet e strumenti digitali (Spid, PagoPA ecc), adattando la comunicazione all’interlocutore di riferimento. Nel secondo caso si imparerà ad analizzare il target e il mercato di riferimento e a realizzare una strategia di marketing realizzando contenuti digitali come testi, video, immagini per i social media e per i siti web aziendali. Per informazioni: m.angeli@afolmb.it o telefonicamente al numero 0362.70147. Il progetto è selezionato dal Fondo per la Repubblica Digitale-Impresa sociale. La partecipazione è gratuita.

Veronica Todaro