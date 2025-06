Qui si investe sui giovani. Cipierre e le “sue” startup

A metà maggio l’incontro con le sei finaliste, l’intera rosa frutto di una prima scrematura, ora la scelte: Flowy e Iotilize sono i nuovi partner di Cipierre, l’azienda dell’elettronica industriale di Bernareggio che punta a espandersi. E scommette sulle startup, tutte le aspiranti avevano questa caratteristica, sono aziende recenti improntate all’innovazione. L’hanno spuntata la piattaforma per il monitoraggio e l’analisi dei flussi di passeggeri in tempo reale e l’Internet delle cose per l’ottimizzazione della logistica dei container. "Realtà che hanno saputo ispirarci", spiega la ceo Maddalena Bellante. È lei che ha impresso una svolta al marchio brianzolo dopo l’acquisizione nel novembre 2023 e un anno dopo ha lanciato la selezione per agganciare nuove realtà che supplissero "all’assenza di un ufficio progettazione – racconta la manager - i giovani hanno le idee, noi le mettiamo in produzione. Così faremo conoscere le loro competenze sui mercati, anche internazionali".

Le rilevazioni sugli habitué dei mezzi pubblici potranno aiutare i controllori, mentre quelle sui carichi dei camion contribuiscono a migliorare l’organizzazione con risparmi economici e ambientali. Campi in cui l’azienda vuole buttarsi, parte da una ventina di dipendenti e da un fatturato di 6 milioni e promette di andare lontano. Primo passo, creare relazioni. Cipierre ha aperto le porte agli studenti dei programmi di alternanza scuola-lavoro e al Comune col quale studia collaborazioni. L’obiettivo? "Crescere e farci conoscere sul territorio – sottolinea Bellante – abbiamo competenze ultratrentennali che vogliamo usare per assumere. Abbiamo in mente tanti progetti e investito mezzo milione in nuove tecnologie e software". Per le startup vincitrici c’è un programma di sei settimane con mentor esperti per ottimizzare il modello di business. La casa madre costruirà un progetto per ciascuna. In questo modo "il percorso di accelerazione garantirà un allineamento efficace tra l’innovazione e le priorità del mercato del gruppo, massimizzando le opportunità di crescita e collaborazione". Vantaggi per tutti.