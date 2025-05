AI e produttività: corso di 40 ore

Afol Monza e Brianza e il Centro di formazione professionale Giuseppe Terragni di Meda organizzano un corso su intelligenza artificiale e soft skills. Il corso, della durata di 40 ore, si svolgerà online con esercitazioni e laboratori di gruppo. L’obiettivo è fornire ai partecipanti gli strumenti per individuare e sviluppare le proprie competenze trasversali e utilizzare l’intelligenza artificiale per migliorare la creatività e la produttività professionale. I requisiti di ammissione sono quelli previsti dal programma GOL. Il corso è infatti gratuito per chi è residente o domiciliato in Regione Lombardia, disoccupato o inoccupato da almeno due settimane, non iscritto a nessun corso di formazione, età compresa fra i 18 e 65 anni.

Al termine del percorso, previo superamento del test finale con frequenza minima del 70% delle ore di lezione, sarà rilasciato un attestato di competenze. I moduli delle lezioni, cinque in totale, sono relativi a contesto, scenari e fondamenti dell’intelligenza artificiale, IA generativa e come esaltarne le potenzialità, impatti dell’IA e delle soft skills nel quotidiano, soft skills e IA per aumentare la produttività, applicazioni pratiche e progetti. In ogni modulo saranno presenti esercitazioni e roleplay di gruppo, momenti di lavoro laboratoriale e riflessione guidata sull’esperienza. Informazioni e iscrizioni inviando una email a cfp.terragni@afolmb.it oppure telefonando al numero 0362.70147.

Veronica Todaro