Torna la serie sugli 883: si cercano comparse per la seconda stagione. Via ai provini

Pavia, 10 giugno 2025 – Dopo il successo di “Hanno ucciso l’uomo ragno” era stata annunciata la seconda stagione della serie sugli 883 che avrà un nuovo titolo. Le riprese inizieranno a luglio e si cercano comparse che vogliano partecipare a scene tutte ambientate nei primi anni ’90.

I casting si terranno mercoledì 18 giugno dalle 15 alle 21 giovedì 19 dalle 9 alle 17 nell’auditorium San Tommaso nel palazzo dell’Università in piazza del Lino. La ricerca è rivolta a uomini e donne dai 18 ai 74 anni preferibilmente di Pavia e dintorni.

Max Pezzali e Repetto ai tempi degli 883 e di "Hanno ucciso l'uomo ragno"

“Non puoi venire ma sei chi stiamo cercando? – si legge sul volantino che pubblicizza la ricerca - Manda la tua candidatura a: castingpavia2025@gmail.com” Alla richiesta occorre allegare una foto attualissima in primo piano e figura intera specificando nome, cognome, età, telefono e città. “Hai motorino, bici o auto marciante Anni 90? – prosegue il volantino del casting - Mandami le foto del mezzo”.

Una scena della nuova serie tv

Anche in occasione della prima serie “Hanno ucciso l’uomo ragno” girata da Sydney Sibilia nell’estate 2023 con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli (rispettivamente nel ruolo di Max Pezzali e Mauro Repetto) era stato fatto un casting e molti pavesi, fan degli 883 si erano presentati in alcuni casi con i motorini, i walkman, le auto o altri oggetti dell’epoca che in alcuni casi sono poi stati visti sul piccolo schermo quando è andata in onda la serie che ha tenuto incollati gli spettatori per 8 puntate lasciandoli un po' 'orfani' alla fine. Ora riparte l'attesa per la seconda stagione e già in tanti non vedono l'ora di rituffarsi nell'atmosfera di trent'anni fa.