“Sto vivendo il mio Italian dream”: dopo 30 anni dagli 883 Mauro Repetto torna con un tormentone estivo

Trent’anni dopo “Nord Sud Ovest Est”, Mauro Repetto si prepara a conquistare nuovamente le classifiche con “DJ Sole”, il singolo che vorrebbe diventare la colonna sonora dell’estate 2025. Il cofondatore degli 883, che insieme a Max Pezzali ha firmato alcuni dei brani più iconici degli anni Novanta, torna sulla scena musicale con l’energia che da sempre lo contraddistingue.

Il brano, pubblicato da Nar International e distribuito da Ada/Warner Music Italy, sarà disponibile in radio e in digitale dal 30 maggio. “DJ Sole” rappresenta il punto di convergenza tra le diverse anime musicali di Repetto: “Ho voluto scrivere un pezzo che trasmettesse sia la voglia di dance che l’energia del rock, un po’ a metà tra Donna Summer e i Kiss”, spiega l’artista, descrivendo la filosofia dietro questa nuova produzione firmata artisticamente da Matteo Bonsanto.

L’ispirazione nasce da lontano, precisamente da una frase di Michael Hutchence degli Inxs in “New Sensation”: “…and the sun comes, like a God”. Da questa suggestione emerge l’immagine di un sole che arriva come un disc jockey cosmico, capace di mixare sogni e musica sulla spiaggia dell’estate. Un concept che riflette perfettamente lo spirito spensierato e vitale che Repetto vuole trasmettere.

Il progetto si inserisce in un momento particolarmente florido per l’artista pavese. Il successo del libro autobiografico “Non ho ucciso l’uomo ragno”, la serie Sky sugli 883 e il tour teatrale “Alla ricerca dell’uomo ragno” – 50 date sold-out in otto mesi – hanno riacceso i riflettori su una figura che il pubblico ha letteralmente riscoperto. “C’è un fil rouge, una continuità che non si è mai spezzata ma solo temporaneamente sospesa. Ora sto vivendo il mio ‘Italian dream’”, confessa Repetto.

“DJ Sole” non sarà solo un singolo, ma parte integrante di un progetto più ampio che include uno spettacolo teatrale dove nuove tecnologie si fonderanno con la creatività dell’artista. Il videoclip, diretto da Stefano Salvati e realizzato con tecnologie di ultima generazione da un team specializzato in AI e 3D, promette di essere un unicum nel panorama audiovisivo italiano.

La dimensione live rimane centrale nell’universo Repetto: “Sono sempre salito sul palco creando un’immediata empatia con la gente, sin da quando facevo l’animatore nei villaggi turistici. L’ironia e la voglia di divertirmi sono qualcosa di innato”. Un’autenticità che tre generazioni di fan hanno imparato ad apprezzare e che ora si prepara a conquistare le nuove platee estive con un brano che vuole essere pura energia positiva.