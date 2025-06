‘Il vento sale’, nuovo singolo dall'atmosfera sognante per Diletta Fosso / IL VIDEO

Pavia, 30 giugno 2025 - La giovane cantautrice e violoncellista Diletta Fosso torna con un nuovo singolo dall’atmosfera luminosa e sognante: "Il vento sale", un brano che celebra il viaggio come metafora della vita, la bellezza del cambiamento e la spinta verso nuove avventure.

Nuovo singolo per Diletta Fosso

Il brano racconta l’estate con immagini evocative e una melodia che trasporta l’ascoltatore tra binari accesi sotto la Torre Eiffel, Rue de Rivoli e i Giardini delle Tuileries, in un mondo dove ogni giorno può regalare incontri inattesi e sogni realizzati. "Il vento sale" invita a vivere il presente con il cuore aperto, lasciando che la curiosità e le emozioni ci guidino verso esperienze inaspettate. È un manifesto di energia giovanile, un omaggio alla spontaneità e alla voglia di osare.

“Scrivo per chi sogna davvero, per chi spera di cambiare, per chi vuole un mondo diverso – ha raccontato Diletta Fosso -. Per chi ha capito che c'è qualcosa che non va e cerca una via d'uscita dal Sottosopra. Per chi ama e chi soffre in silenzio, per chi pensa di cercare da solo qualcosa che non trova, ma poi gli basta affacciarsi a un tramonto e capisce tutto”.

Giovane violoncellista e cantautrice, Diletta Fosso a 16 anni unisce formazione classica e musica pop/cantautorale, creando uno stile unico e riconoscibile. Frequenta il conservatorio Vittadini e il liceo linguistico Cairoli di Pavia. Nel dicembre 2024 si è aggiudicata il primo posto al Concorso nazionale per la canzone d’autore. La sua versatilità le ha permesso di raggiungere finali importanti in diversi talent televisivi, tra cui "Io Canto Generation" (Canale 5), "The Voice Kids" (RAI) e "The Coach VI", trasmesso su 7Gold. Nel 2025 è stata tra i finalisti del concorso Nokep TV, trasmesso in diretta su SKY Italia. E a marzo ha ricevuto la benemerenza cittadina per meriti artistici, per poi inaugurare la fiera d’arte PaviArt al Palazzo delle Esposizioni di Pavia.

Dal 2022 cura i suoi canali social Instagram e Facebook, condividendo performance live, cover e anteprime dei suoi brani inediti, riuscendo a creare una connessione sempre più forte con il pubblico.