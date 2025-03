Max Pezzali al concerto dell’amico Jovanotti. Quando nel 1988 Lorenzo lanciò “I Pop” in tv: la prima esibizione (rap) dei futuri 883

Milano, 13 marzo 2025 – Due amici di vecchia data. Le strade di Jovanotti e di Max Pezzali si sono incrociate molte volte nella vita e nella carriera dei due artisti. A partire dal debutto in tv: fu proprio Lorenzo Cherubini (allora 22enne) a lanciare per la prima volta il duo composto da Max Pezzali e Mauro Repetto, che allora si chiama “I Pop” (e di anni ne avevano 21). Era il 1988 e i due ragazzi pavesi cantavano a “1, 2, 3, Jovanotti" in onda su Italia 1, rappando in inglese.

Max Pezzali, 56 anni, durante una sua visita sul set pavese della serie sulla nascita degli 883 la cui regia è affidata a Sydney Sibilia

Ieri in occasione della seconda data milanese del tour di Jova Max Pezzali è tornato a trovare l’amico in quella Milano che è stata al centro del destino artistico e professionale dei due cantanti. Jovanotti e gli 883 furono infatti protagonisti della stagione leggendaria di Radio Deejay e del fermento creativo che ruotava attorno a via Massena. “Che festa grandiosa – ha scritto su Instagram Debora Pelamatti, moglie di Max Pezzali, postando delle foto del backstage –. Grazie Lorenzo, ti vogliamo bene. “Un bene dell’anima””.

Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, rispettivamente Max Pezzali e Mauro Repetto nella dramedy Sky Original 'Hanno ucciso l'uomo ragno' - La leggendaria storia degli 883'

Il concerto milanese arriva in un momento speciale per entrambi i cantanti: per Jovanotti segna il ritorno al live dopo le conseguenze dell’incidente in bici del luglio 2023, mentre era in vacanza a Santo Domingo, che lo ha bloccato per un lungo periodo. E Max Pezzali? Il cantante pavese sta attraversano un periodo magico ed è reduce dal travolgente successo delle date nei palazzetti: con “Max Forever - Questo Forum non è un albergo”, tra dicembre e gennaio si è regalato (e ha regalato ai sui fan) una sfilza di soldout. Non solo: quest’anno proprio Max Pezzali e Mauro Repetto sono stati al centro della serie “Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La storia leggendaria degli 883”, che ha avuto un clamoroso successo (e di cui è in arrivo la seconda stagione).