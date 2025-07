Dramma a Zinasco, operaio travolto da furgone mentre raccoglie rifiuti: è gravissimo

Pavia – Grave incidente questa mattina a Zinasco, dove un operaio ecologico di 60 anni è stato investito da un furgone mentre svolgeva il suo lavoro. L'uomo, dipendente di una ditta di raccolta rifiuti, è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia.

L'incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino quando il sessantenne stava recuperando i sacchetti dell'umido lasciati davanti alle abitazioni del centro pavese. All'improvviso è stato travolto da un furgone condotto da un automobilista di 82 anni.

L'impatto è stato violentissimo. Sul posto è immediatamente intervenuto il personale sanitario del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di trasportarlo d'urgenza in ambulanza al Policlinico San Matteo. Le condizioni dell'operaio sono apparse subito critiche ai medici che lo hanno preso in carico.

I carabinieri della stazione locale hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per stabilire le cause esatte e ricostruire la dinamica dell'incidente. Gli investigatori stanno effettuando i rilievi e analizzando la scena per capire cosa abbia provocato il drammatico scontro che ha messo in pericolo la vita del lavoratore.