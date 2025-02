Zerbolò, furto di rame al cimitero: rubati 50 metri di canaline

Zerbolò (Pavia), 1 febbraio 2025 - Furto di rame al cimitero di Zerbolò. Ignoti ladri sono entrati in azione nella notte tra giovedì e ieri, venerdì 31 dicembre, ma il furto è stato scoperto solo il giorno successivo e quindi denunciato alla locale Stazione dei carabinieri, della Compagnia di Vigevano, che hanno avviato le indagini sull'accaduto.

Hanno forzato il lucchetto di un cancello di ingresso e hanno poi usato una scala, già presente all'interno del cimitero, per raggiungere il livello delle grondaie. Hanno quindi smontato e rubato circa 50 metri di canaline di rame, caricandole probabilmente su un furgone o comunque su un mezzo abbastanza capiente per il trasporto dell'ingombrante refurtiva. Un colpo dal valore di circa 6mila euro, in base alla stima del prezzo del metallo per il peso del quantitativo asportato dai malviventi.

Il furto è stato scoperto quando i ladri avevano già avuto tutto il tempo di allontanarsi e di far perdere le proprie tracce, ma le indagini dovranno scoprire se il mezzo usato per il trasporto della refurtiva possa essere stato intercettato da qualche telecamera degli impianti di sorveglianza, fornendo così uno spunto investigativo per provare a risalire ai responsabili. Probabilmente una banda specializzata in simili colpi, purtroppo frequenti sia nei cimiteri che in edifici isolati come capannoni sia in uso che dismessi.